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Konya merkezli FETÖ operasyonu

6 saat önce

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

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Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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