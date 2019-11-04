Son Dakika Haberleri: Konya merkezli FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ operasyonu

Konya merkezli FETÖ operasyonu

8 saat önce

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi
Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya merkezli FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]