Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı Kararı

Konya Merkezli Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı Kararı, System.String[]
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 26 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine çalışmış ve örgütte mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı.

Öte yandan gözaltı kararı çıkartılan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (genel müdür - müdür - müdür yardımcısı - öğretmen - ümitçi - ser doktor - doktor - şehir dışı talebe mesulü) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:01:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]