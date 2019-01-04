Konya Merkezli Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı Kararı

Konya
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 26 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine çalışmış ve örgütte mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, 26 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı.
Öte yandan gözaltı kararı çıkartılan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (genel müdür
- müdür - müdür yardımcısı - öğretmen - ümitçi - ser doktor - doktor - şehir dışı talebe mesulü) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA