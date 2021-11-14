Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında "büyük bölge talebe sorumlusu", "şehir dışı talebe sorumlusu", "bölge talebe sorumlusu" ve "bölge sorumlusu" pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı. 203 kişinin örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi Şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda FETÖ üyesi 467 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi. Haklarında işlem kaydı bulunmayan 203 kişinin arasında halen aktif çalışan 70 kamu görevlisinin olduğu ve 133'ünün de özel sektörde çalıştığı belirtildi. İşlem kaydı bulunmayan 21 kişinin de örgüt içinde "bölge talebe sorumlusu" olduğu öğrenildi.

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