Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

26.10.2020 11:23
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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