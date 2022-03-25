Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyete götürüldüğü, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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