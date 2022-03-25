Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

25.03.2022 11:03
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyete götürüldüğü, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement