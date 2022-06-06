Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

06.06.2022 10:12
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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