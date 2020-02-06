Konya merkezli FETÖ operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya merkezli FETÖ operasyonunda iki şüpheli yakalandı

6 saat önce

Konya merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 4 zanlıdan 2'si yakalandı.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda iki şüpheli yakalandı, System.String[]

Konya merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 4 zanlıdan 2'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün "bölge muhasebe mesulü, milli eğitimden sorumlu imamı, bölge imamı ve Konya il talebe mesulü" oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya ve Bartın'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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