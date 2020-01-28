Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı

6 saat önce

Konya merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı, System.String[]

Konya merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen 30 şüpheliden 4'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken, 12'si yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi. Serbest bırakılan şüphelilerden 11'inin etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

Konya merkezli 20 ilde, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 24'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri zanlılardan 18'ini gözaltına almıştı.

Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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