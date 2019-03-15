Konya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
13 dakika önce
Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10 muvazzaf jandarma personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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