Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Konya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.

Konya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 7'si gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:19 Kaynak: AA
TSK, Konya, Güncel
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