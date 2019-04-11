Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 7'si gözaltına alındı.



Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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