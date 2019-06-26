Son Dakika Haberleri: Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 3 doktor yakalandı.

Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 3 doktor yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında isimleri geçen 3 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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