Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 3 doktor yakalandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23 Kaynak: AA
merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock yazışmalarında isimlerinin geçtiği belirlenen 3 doktor yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında isimleri geçen 3 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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