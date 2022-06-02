Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

02.06.2022 11:54

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarının çeşitli kamu kurumlarına yerleşmesini sağladığı öne sürülen ve örgütün sözde yöneticilerinden oluşan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlıları yakaladı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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