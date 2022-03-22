Konya merkezli suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya merkezli suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

22.03.2022 09:45
Konya merkezli suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 4 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 56 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Konya merkezli 4 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 56 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma suçlamasıyla 56 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 33 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhalefet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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