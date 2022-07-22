Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı - Son Dakika
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Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı

22.07.2022 20:36
Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet savcısı O.Y, Adana'da tutuklandı.

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet savcısı O.Y, Adana'da tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alınan savcı O.Y, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana'ya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

O.Y, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç örgütü kurma" iddiasıyla tutuklandı.

Operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021'de bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin, Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı O.Y'ye ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

O.Y'nin, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

Operasyonlar kapsamında 4'ü polis 14 zanlı tutuklanmıştı.

HSK 2. Dairesi, 11 Mayıs'ta savcı O.Y'yi görevden uzaklaştırmış, yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince O.Y'nin meslekten ihracı teklif edilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı - Son Dakika

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