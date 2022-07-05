Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

05.07.2022 12:08
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Konya merkezli 5 ilde uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya merkezli 5 ilde uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Konya'ya uyuşturucu getiren kanalların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda bir suç örgütünü tespit etti. Narkotik ekipleri, şahısların örgüt faaliyetinde uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde üretimi, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirleyerek, örgütte faaliyet gösteren şahısları yakalamak için harekete geçti. Konya merkezli olmak üzere Adana, Van, Hakkari ve Antalya illerinde suç örgütü üyesi şahıslara eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, aralarında kadınlarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilo eroin maddesi, 128 bin lira suç unsuru para ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama - Son Dakika
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