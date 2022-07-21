Konya merkezli uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl 30 Ekim'de düzenlenen ve Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A'nın 24 kilo 600 gram eroinle yakalanıp tutuklanmasının ardından, zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için araştırma başlatıldı.

C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı O.Y'ye ait olduğu bilgisine ulaşan ekipler, O.Y'nin Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memurlarından M.B.Y. ile Antalya'ya gittiğini belirledi.

Bu tespitlerin ardından, savcı O.Y. soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince mayıs ayında görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasında, M.B.Y. ve kendisi gibi daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 2 polisin de olduğu öğrenildi.

İki operasyonda 45 kilogram eroin ele geçirilmişti

Konya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ekim 2021'de kent girişinde bir aracı durdurmak istemişti. Polis ekipleri, uygulama noktasından kaçmaya başlayan sürücüyü 60 kilometre takip etmişti.

Üç polis memurunu hafif şekilde yaralayıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süre sonra yakalanan sürücünün bebeğinin de bulunduğu araçta 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polis memuru C.A, diğerinin de eşi N.A. olduğu belirlenmişti. C.A. tutuklanmış, eşi N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konya'da bu yıl 5 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda ise 13 şüpheli tutuklanmıştı. İki operasyonda 45 kilogram eroin ele geçirilmişti.