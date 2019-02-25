Son Dakika Haberleri: Konya Merve, Kick Boksla 5 Ayda 35 Kilo Verdi

Konya Merve, Kick Boksla 5 Ayda 35 Kilo Verdi

35 dakika önce

Merve, kick boksla 5 ayda 35 kilo verdiKonya'da fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan Merve Yılmaz (25), kick boks sayesinde, 5 ayda 100 kilodan 65 kiloya düştü.

Merve, kick boksla 5 ayda 35 kilo verdi

Konya'da fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan Merve Yılmaz (25), kick boks sayesinde, 5 ayda 100 kilodan 65 kiloya düştü. 35 kilo verebildiğine kendisinin bile inanamadığını belirten Yılmaz, Ailem çok şaşırdı, sonucuna inanamadılar. Uzun zaman görüşmediğim arkadaşlarım beni gördüğünde tanıyamadılar. 'Kendinden yeni bir sen yaratmışsın' diyorlar. Böyle olacağını ben de düşünemedim. Kendimi çok iyi hissediyorum dedi.

Fazla kiloları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan Merve Yılmaz, kick boks yaparak 5 ayda 35 kilo verdi. 100 kilodan 65 kiloya düşen Yılmaz, kick boks yapmaya başladıktan sonra bambaşka biri olduğunu görenlerin tanıyamadığını söyledi. Yılmaz, 'Kilo problemim vardı, sık sık kilo vermeye çalışıyordum. En fazla 5 kilo verebiliyordum. Kick boks ile daha hızlı kilo verebileceğimi öğrendim ve başladım. 7 aydır kick boks yapıyorum 5 ayda da, 35 kilo verdim. Başlarda bu kadar başarılı olabileceğimi sanmıyordum. İlk 10 kiloyu verdikten sonra yapabileceğimi düşündüm, devam ettim ve çok iyi hissediyorum.ö diye konuştu.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Kick boks sayesinde sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu, uzun zamandır görüşmediği arkadaşlarının kendini tanımakta zorlandığını söyleyen Merve Yılmaz, şunları söyledi

Ailem çok şaşırdı, iradesiz biri olarak görünürüm; ama sonuca inanamadılar. Ben de böyle olacağını düşünemedim, ben de çok şaşırdım. Büyük beden kıyafetlerimi atmadım saklıyorum. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım beni tanıyamadılar. Kendinden yeni bir sen yaratmışsın diyorlar. Spor yapmak mükemmel hissettiriyor, inanılmaz derece de özgüven veriyor ve dinç hissettiriyor. Kilo problemi olan veya olmayanlar kick boks yapmalı, zor bir şey değil herkes yapabilir.

DEFALARCA SAKATLANDI, PES ETMEDİ

Merve Yılmaz'ın kick boks antrenörü Teoman Gür, Yılmaz'ın defalarca sakatlanmasına rağmen çalışmalara katılarak başarıya ulaştığını söyledi. Gür şöyle konuştu Merve 7 aydır birlikteyiz. Ağır bir diyet ve antrenman programıyla çalıştı. Merve defalarca sakatlandı;ama pes etmedi. Normalde insanlar sakatlanınca sporu bırakır. Merve devam etti. Kilo verdikçe özgüveni arttı ve başarılı oldu. Hem Merve mutlu oldu, hem biz. Kick boks el ve ayak kullanılarak yapılan nadir sporlardan biridir. Tüm kaslarını kullanabildiği için bu nedenle çabuk verim aldık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Konya, Merve Yılmaz, Spor
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