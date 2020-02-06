Konya mesire alanı su altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya mesire alanı su altında kaldı - Son Dakika

Konya mesire alanı su altında kaldı

6 saat önce

Mesire alanı su altında kaldıKONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı.

Mesire alanı su altında kaldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı.

Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayati olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Gürlevik adı verilen kaynağın suyu gür akmaya başladı. Kaynak suyu, Toros Dağları'ndan gelen suyla birleşince, Kuğulu mesire alanı göle döndü. Zaman zaman aynı durumun yaşandığı ve her mevsim ayrı bir güzelliği içerisinde barındıran mesire alanının bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, alana gelip bol bol fotoğraf çekti.

Konya mesire alanı su altında kaldı

Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol aktı
Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:58:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya mesire alanı su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]