Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesince yapılacak ve 7,5 milyar liraya mal olacak Konya metrosu 4 yılda yolcu taşımaya hazır hale gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi yaptığı basın toplantısında, önemli bir turizm potansiyeline sahip Konya'da toplu taşıma kalitesini, niteliğini ve yolcu kapasitesini artırmak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için yapılacak Konya metrosuna ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 1 Kasım Cuma günü "Hafif raylı sistem hattı yapım işi ile elektromekanik sistemlerin temini, kurulumu ve işletime alınması işleri ve demiryolu araçlarının temini" sözleşmesini imzaladıklarını bildiren Altay, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yapılan imza töreniyle, şehrimiz bugüne kadar yapılan en büyük kamu yatırımının imzasını gerçekleştirmiş oldu." dedi.

Bundan sonraki aşamada hızla inşa sürecini tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Altay, "Konya metrosunun ilk etabı Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü'nden başlayıp, Meram Tıp Fakültesi, Beyşehir Yolu, Eski Sanayi, Yeni Gar İstasyonu, Fetih Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi, Çeçenistan Caddesi ve Meram Belediyesi'nde tamamlanacak. 21,1 kilometrelik ilk hattın ihalesi ve sözleşmesi gerçekleştirilmiş oldu. 22 duraktan oluşacak metromuzda 35 dakikada seferin tamamlanması planlanıyor. Böylece Meram ve Selçuklu arasında vatandaşlarımız için kolay bir ulaşım arzu ediyoruz. İnşallah ikinci etabın da tamamlanmasıyla birlikte Konya çok önemli bir mesafe katetmiş olacak." diye konuştu.

Konya'nın Türkiye'de ilk şehir içi raylı sistemi kullanan kent olduğunu hatırlatan Altay, metro yapımını Bakanlığın üstlenmesiyle belediyenin önemli bir yükümlülükten kurtulduğunu dile getirerek, proje yatırım bedelinin 7,5 milyar lira olduğunu aktardı.

Altay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerin rekabeti günümüzde ülke rekabetlerinin önüne geçti. Artık şehirler birbiriyle yarışıyor ve şehirler için en önemli kriterlerinden biri toplu taşıma ağının niteliği, sınıfı ve yolcu kapasitesi. Konya da bu manada metrosu olan şehirler kategorisine girmiş olacak. İnşallah süreçte bir aksama olmadan 4 yıl içinde projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Konya metrosunun tamamı yer altında inşa edilecek. Tünel atma sistemiyle bu inşaatın tamamlanması arzu ediliyor. Tabii istasyonların yapımı sırasında belki kazı işlemi yapılacak ama metro için herhangi bir yüzey kazısı gerçekleşmeyecek. Tamamı üst teknolojiyle yer altında yapılacak bir sistemden bahsediyoruz."

"Konya metrosu kolaylıklar getirecek"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya olan sevgisini, getirdiği hizmetlerle ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluşuyla ülkenin büyük bir kazanım elde ettiğine dikkati çeken Angı, AK Parti hükümetlerinin ülkede sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa her alanda önemli hizmetlere imza attığını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin kurulduğu günden bu yana vatandaştan aldığı desteğin karşılığını örnek hizmetlere imza atarak verdiğini belirten Angı, Konya metrosunun, şehir içi ulaşımda önemli kolaylıklar getireceğini kaydetti.

Toplantıda, Altay ve Angı'ya AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Hacı Ahmet Özdemir ve Halil Etyemez de eşlik etti.