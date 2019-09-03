Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, "İlk etap ihalesi eylül ayı içerisinde yapılacak Konya metrosu büyük bir kamu yatırımıdır. Metro, merkez şehir olma yolunda ilerleyen Konya'nın hedeflerine bir katkı daha sağlayacaktır." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirdiği Konya'daki Toplu Açılış Töreni'nde Konya için müjdelediği projeleri değerlendirdi.

Metro projesinin eylül ayında ihalesinin yapılacağını sevinçle öğrendiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk etap ihalesi eylül ayı içerisinde yapılacak Konya metrosu büyük bir kamu yatırımıdır. Metro, merkez şehir olma yolunda ilerleyen Konya'nın hedeflerine bir katkı daha sağlayacaktır. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'nın seçilmesini de şehrimizin tanıtımı açısından avantaj olarak görüyoruz. Konya'da yapılan kamu yatırımları 2008'de 235,3 milyon lira iken 2018 sonunda yüzde 305,1 artışla 953,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Her alanda daha çok üreterek ve başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğiz. Son derece önemli yatırım ve organizasyonların müjdesini veren Cumhurbaşkanımıza ASKON Konya Şubesi olarak teşekkür ediyoruz."