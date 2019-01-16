Konya Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu
1 saat önce
Metruk binada 2 el bombası bulunduKONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk bir binada 2 tane el bombası bulundu.
Metruk binada 2 el bombası bulundu
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde metruk bir binada 2 tane el bombası bulundu. Uzman polis ekibi tarafından alınan bombalar, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olay, Namık Kemal
Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir evde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, evde iki tane el bombası bulunca, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Şubesinden, Ereğli'ye özel ekip gönderildi. Bomba imha uzmanları, el bombalarını titizlikle bulunduğu yerden aldıktan sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. El bombalarının incelenmesinin ardından imnha edileceği öğrenildi. Polis
, bombaları eve bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: DHA
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