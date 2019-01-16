Son Dakika Haberleri: Konya Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu

Konya Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu

1 saat önce

Metruk binada 2 el bombası bulunduKONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk bir binada 2 tane el bombası bulundu.

Metruk binada 2 el bombası bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk bir binada 2 tane el bombası bulundu. Uzman polis ekibi tarafından alınan bombalar, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir evde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, evde iki tane el bombası bulunca, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinden, Ereğli'ye özel ekip gönderildi. Bomba imha uzmanları, el bombalarını titizlikle bulunduğu yerden aldıktan sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. El bombalarının incelenmesinin ardından imnha edileceği öğrenildi. Polis, bombaları eve bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: DHA

Polis, Ereğli, Güncel
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