KONYA Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı - Son Dakika
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KONYA Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı

7 saat önce

Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldıTÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, 'koronavirüs' tedbiri amacıyla bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı.

KONYA Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı, System.String[]

Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, 'koronavirüs' tedbiri amacıyla bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Başta müzenin önündeki Mevlana Meydanı olmak üzere kentin bir çok noktasında ise eski yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Dünyada salgın haline gelen 'koronavirüs' nedeniyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mevlana Müzesi, bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Müzenin kapısına kilit vurulurken, Mevlana Meydanı ise bomboş kaldı. Yine virüs tedbiri amacıyla da kentin birçok noktasında eski yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Müze yakınında esnaflık yapan Ali Turhan ilk defa meydanı bu kadar boş gördüğünü söyledi. Turhan, "Ben 20 yıldır bu bölgede esnaflık yapıyorum. Bugünden itibaren müze ziyarete kapatıldı. Ben bu meydanın ilk kez böyle bomboş olduğunu gördüm. Tabii ki salgından dolayı insanların evlerinden çıkmaması normal. Bizce de çıkmasınlar. Biz esnaf olduğumuz için mecburiyetten çıkıyoruz. Kendimizi ve iş yerimizi dezenfekte ederek korunmaya çalışıyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri de destekliyoruz." dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:33 Kaynak: DHA

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