Son Dakika Haberleri: Konya Mevlana'yı Anma Törenlerine 200 Bin Kişi Katıldı

Konya Mevlana'yı Anma Törenlerine 200 Bin Kişi Katıldı

11 dakika önce

Konya İl Kültür ve Truzim Müdürü Abdülsettar Yarar, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı anma törenlerine yaklaşık 200 bin kişi katıldığını söyledi.

Konya Mevlana'yı Anma Törenlerine 200 Bin Kişi Katıldı, System.String[]
Konya İl Kültür ve Truzim Müdürü Abdülsettar Yarar, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı anma törenlerine yaklaşık 200 bin kişi katıldığını söyledi.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında 'Hz Mevlana'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma' törenleri düzenleniyor. Tören boyunca, sema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, panel ve konferanslar düzenleniyor. Törenlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapan İl Kültür ve Truzim Müdürü Abdülsettar Yarar, törenlere yaklaşık 200 bin kişinin geldiğini söyledi. Yarar, şunları söylediBilet satış rakamlarına göre Mevlana Kültür Merkezi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki Ahmet Özhan konseri ve Mevlevi mukabalesini yaklaşık 200 bin kişi tarafından takip edilmiştir.dedi.

Şeb-i Arus isminin Konya için tescillendiğini de hatırlatan Yarar, bu sene bu isim altında organizasyon yapan yerlerin sayısının geçen seneye göre azaldığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:25 Kaynak: DHA

Aralık, Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel
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