Konya Milletvekili Ahmet Sorgun Seydişehir'de

AK Parti
MKYK Üyesi Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
seçim çalışmaları için Seydişehir
'e geldi.
Milletvekili Sorgun, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran
, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tutal
, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Milliyetçi Hareket Partisi
İlçe Başkanı Eyüp
Gül, Eti Alüminyum
tesislerinde, öğle yemeğinde işçilerle bir araya geldi.
Milletvekili Ahmet Sorgun'u ilçe girişinde karşılayan heyet Eti Alüminyum tesislerine geçerek Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz
ile görüştü. Etibank
yöneticileri ile birlikte yemekhaneye geçen Cumhur ittifakı heyeti burada isçilerle sohbet edip yerel seçimlerde destek istedi.
AK Parti'nin, emekçinin her daim yanında olduğunu dile getiren Milletvekili Sorgun, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, şer odaklarına 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı ile güzel bir ders vereceğiz. İttifak adaylarının aldıkları oylar ile hem Seydişehir'imizde hem de diğer ilçelerimizde destan yazacağız. Ülkemiz için, Seydişehir'imiz için sizlerin oylarına talibiz." dedi.
Daha sonra gittiği seçim bürosunda konuşan Sorgun, "İki liderin oluşturduğu Cumhur İttifakı çatısı altında seçime gidiyoruz. Şimdiye kadar Cumhur İttifakı neyi başarmadı ki bu seçimi başarmayacak? Allah'ın izni ile şu salonda olanlar gecesini gündüzüne katsa, Allah'a dayanarak samimiyet içiresinde çalışsa biz mayası sağlam olan Seydişehir'de, değil seçim kazanmak bu güzel ilçeyi uçururuz. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta da milletimiz arkamızda durursa oluşan Cumhur ittifakının önü açılmış olacak. Ülkemiz kazanacak, Seydişehir kazanacak." diyerek sözlerini tamamladı.