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KONYA MİNİBÜSÜN, MOTOSİKLETE ÇARPI AN KAMERAYA YANSIDI

29 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kavşakta motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kavşakta motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 UY 638 plakalı minibüs, kavşakta İlhan İpek'in kullandığı 42 CIL 31 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten fırlayan sürücü İlhan İpek ve arkasındaki Ali İhsan İpek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Polis, kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
KONYA MİNİBÜSÜN, MOTOSİKLETE ÇARPI AN KAMERAYA YANSIDI
Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:01 Kaynak: DHA
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