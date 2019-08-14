Son Dakika Haberleri: KONYA Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Son Dakika Güncel Haber

KONYA Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

1 saat önce

Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştuKonya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.

Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Konya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.
Karatay ilçesi Köseali Yaylasında Yahya Keskin isimli bir vatandaşa ait bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Mısır tarlasında oluşan obrukta henüz bir ölçüm yapılmadığı öğrenildi. Tarlasını sularken obruk oluştuğunu fark eden Yahya Keskin, obruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluşan obruk bölgede tedirginlik yarattı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!
Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 20:49:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]