Konya mobilya atölyesinde yangın
6 saat önce
Mobilya atölyesinde yangınKonya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
Mobilya atölyesinde yangın
Konya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 14.40 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çevrili Sokakta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölye de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler iftaiye ekiplerine haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi