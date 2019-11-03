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Konya mobilya atölyesinde yangın

6 saat önce

Mobilya atölyesinde yangınKonya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mobilya atölyesinde yangın

Konya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çevrili Sokakta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölye de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler iftaiye ekiplerine haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Konya mobilya atölyesinde yangın

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
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