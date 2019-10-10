Son Dakika Haberleri: Konya motosiklet çalan 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Konya motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

Konya motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

2 saat önce

Motosiklet çalan 3 kişi yakalandıKonya'da 2 farklı yerden motosiklet çalan 17 yaşındaki 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

Konya'da 2 farklı yerden motosiklet çalan 17 yaşındaki 3 kişi polis tarafından yakalandı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine geri teslim edildi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçesinde park halindeki 2 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı. Polis, bölgede arama yaptığı sırada Karaman Caddesi'nde 2 şüphelinin, çaldıkları bir motosikletle gezdiklerini gördü. 'Dur' ihtarı üzerine şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler A.Ç. (17) ve aynı yaştaki S.Ö., yakalandı. Şüpheliler, diğer motosikleti de aynı yaştaki arkadaşları S.Ç.'nin çaldığını itiraf etti. S.Ç.'nin evinde gözaltına alındı. Motosikletle bahçede bulundu. 3 kişi Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Konya motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Konya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
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