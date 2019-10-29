Son Dakika Haberleri: Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada
Son Dakika Güncel Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada

Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada

10 dakika önce

Motosiklet sürücüsü İbrahim'in öldüğü kaza kameradaKonya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Süsen (19), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü İbrahim'in öldüğü kaza kamerada

Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Süsen (19), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan Hadimi Park önünde meydana geldi. E.Ç., yönetimindeki hafif ticari araçla sola dönüş yapacağı sırada iddiaya göre ışık ihlali yapan ve karşı yönden gelen başında kask bulunmayan İbrahim Süsen idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan Süsen, ağır yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Süsen, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada

Motosiklet, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'ndan yeni parti hamlesi: Konya ekibine "İl başkanlığı için bina bakın" talimatı verdi
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince kan aktı Şoförün dikkatsizliği annesinin canına mal oldu: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:44:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]