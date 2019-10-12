Son Dakika Haberleri: Konya muayene istasyonundaki feci kaza kamerada
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Konya muayene istasyonundaki feci kaza kamerada

1 saat önce

Muayene istasyonundaki feci kaza kameradaKonya'da araç muayene istasyonunda kanaldan çıkan işçiye otomobil çarptı.

Muayene istasyonundaki feci kaza kamerada

Konya'da araç muayene istasyonunda kanaldan çıkan işçiye otomobil çarptı. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İş yeri çalışanlarından Kamil Durgut'a istasyon içinde bulunan kanaldan çıktığı sırada, muayene için getirilen ve Ramazan B.?nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Durgut kanal içine düştü. Bu anlar muayene istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Kamil Durgut tedavi altına alındı. Durgut'un yoğun bakımda servisindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Konya muayene istasyonundaki feci kaza kamerada

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:27 Kaynak: DHA
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