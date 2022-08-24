Lisedeyken maddi olarak desteklenen öğrenciler, üniversitede de yalnız bırakılmayacak - Son Dakika
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Lisedeyken maddi olarak desteklenen öğrenciler, üniversitede de yalnız bırakılmayacak

24.08.2022 12:26
Lisedeyken maddi olarak desteklenen öğrenciler, üniversitede de yalnız bırakılmayacak

Konya Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesinin ilk mezunu 60 öğrenciden üniversiteyi kazanan 56'sına, kayıtta kullanmaları için harçlık verilecek ve burs imkanı sağlanacak.

Konya Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesinin ilk mezunu 60 öğrenciden üniversiteyi kazanan 56'sına, kayıtta kullanmaları için harçlık verilecek ve burs imkanı sağlanacak.

Hafızlık Proje İmam Hatip Lisesi olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan Konya Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunu 60 öğrenciden 56'sı çeşitli üniversitelerin ilahiyat, mühendislik ve sosyal bilimler fakültelerine yerleşti.

Okulun destekçilerinden olan Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı, öğrencilere başarılarına göre kayıt sırasında kullanmaları için harçlık ve öğrenim hayatlarında burs vermeye karar verdi.

"Öğretim hayatları süresince burs sağlayacağız"

Vakfın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü İdris Bilgi, AA muhabirine, vakfın hafızların eğitimine destek için kurulduğunu söyledi.

Bilgi, ilköğretimden sonra hafızlık eğitimi alan öğrencilerin durumlarıyla lise döneminde de ilgilendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Konya Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesi 2018'de eğitime başladı, her yıl 60 öğrenci aldı. İlk mezunlarından 56'sının üniversiteye yerleşmesi gururlandırdı. Allah nasip ederse bağımızı koparmayacağız. Ailelerinden uzakta okuyacak öğrencilerimiz için yurtlarla temas kuracağız. Öğrenim hayatları süresince burs sağlayacağız. Okulda ilk üçe giren öğrencilere kayıt için 5 bin, diğerlerine bin ve 1500 lira harçlık verilecek."

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Mustafa Şerbetçi, "Okulun ilk mezunlarındanım. Lise eğitimimiz boyunca çok iyi imkanlar sundular." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Murat Bayrakçı da "Dört sene boyunca hocalarımız ve vakfımız her daim yanımızda oldu. Üniversite hayatımızda da yanımızda olacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Fatih, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lisedeyken maddi olarak desteklenen öğrenciler, üniversitede de yalnız bırakılmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lisedeyken maddi olarak desteklenen öğrenciler, üniversitede de yalnız bırakılmayacak - Son Dakika
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