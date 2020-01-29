"Konya mutfağını dünyaya tattırmayı hedefliyoruz"

Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Konya mutfağı, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Restorant sahibi Hüseyin Güvenç, "Yemeklerimizi sadece ülkemizde değil dünya genelinde de tattırmayı hedefliyoruz. Ülkemize gelen turistler de mekanımızda Konya yemeklerini severek yiyor" dedi.



Konya mutfağının öne çıkan yemekleri; etli ekmek, bamya çorbası fırın kebabı incik gibi yemeklere yabancı turistler de rağbet göstermeye başladı.



Konya mutfağını dünyaya tanıtmak istediklerini söyleyen İstanbul Sirkeci'deki faaliyet gösteren Güvenç Konyalı'nın sahibi Hüseyin Güvenç, "Yemeklerimizi sadece ülkemizde değil dünya genelinde de tattırmayı hedefliyoruz. Ülkemize gelen turistler de mekanımızda Konya yemeklerini severek yiyor." dedi.



"Pişirmek ve sunum önemli"



Güvenç, yemeğin lezzetini sadece malzemeleri bir araya getirmek ile bitmediğin söyleyerek, "Yemeklerinin pişirme kadar sunum da çok önemlidir. Pişirme yöntemlerinden sofra düzenine kadar her şeyin kültürüne uygun servis edilmesi elzemdir. Bu sebeple TÜRES tarafından düzenlenen Türkiye Lezzet Ödülleri'nde 'en iyi Türk mutfağı' seçildik." ifadelerini kullandı.



Ekip olarak bu işi severek yaptıklarını belirten Güvenç, "Konya mutfağını İstanbul'a taşıyarak şehrimizin yemeklerini en iyi şekilde müşterilerimize servis ediyoruz. Yemeklerimizi sadece ülkemizde değil dünya genelinde de tattırmayı hedefliyoruz. Ülkemize gelen turistler de mekanımızda Konya yemeklerini severek yiyor. Bu lezzetleri tatmayanları restoranımızda ağırlamaktan çok mutluyuz." dedi. - İSTANBUL