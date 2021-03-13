Konya mutfağının vazgeçilmezi "Bamya Çorbası" tescillendi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı Coğrafi İşaretler Tescil başvurusunun ardından Konya'ya has bir lezzet olan "Bamya Çorbası"nın tescili alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin lezzetlerine ve yöresel ürünlerine sahip çıkmak ve gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaretler Tescil başvurularında bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesinin başvurusuyla Konya'ya has bir lezzet olan Bamya Çorbasının tescili alındı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Selçuklu Saraylarına dayanan mutfak kültüründeki lezzetli yemekleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda Konya yemeklerini tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaret Tescil başvurularında bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, "Fırın Kebabı, Ekmek Salması, Tirit, Su Böreği, Etli Yaprak Sarması gibi Konya mutfağına ait birbirinden güzel lezzetlerin olduğu 51 adet yemek listesiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız müracaatta listenin başında bulunan Bamya Çorbası, başvurusu kabul edilen ilk yemek oldu. Şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.

Bamya Çorbası Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu'ya takdim edildi.

Coğrafi işaret nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir. - KONYA