Konya Narkotikten Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Konya Narkotikten uyuşturucu tacirlerine darbe Baskında bidonlar içerisinde durdurulan araçta ise gizli bölmelerde uyuşturucu maddesi yakalandıKONYA - Konya'da Narkotik Polisi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılığı ve sevkıyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi...

Konya Narkotikten uyuşturucu tacirlerine darbe

Baskında bidonlar içerisinde durdurulan araçta ise gizli bölmelerde uyuşturucu maddesi yakalandı



KONYA - Konya'da Narkotik Polisi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılığı ve sevkıyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 4 bidon içerisinde 25 kilo esrar ile 5 ayrı parça halinde 3 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Karapınar ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine başlattığı çalışma kapsamında belirlenen adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Naci Ö'ye ait evde 4 ayrı bidon içerisinde 24 kilo 550 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 8 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Evde yapılan çalışmanın ardından Naci Ö. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı başka bir çalışmada Diyarbakır'dan Konya'ya uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tespit edilen aracı kente giriş yaptığı sırada Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde durdurdu. Araç sürücüsü Ahmet Y. gözaltına alınırken, araç emniyetin otoparkına çekildi. Araçta arama yapan ekipler, 5 ayrı parça halinde 3 kilo 300 gram toz esrar, 377 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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