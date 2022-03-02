Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli - Son Dakika
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Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli

02.03.2022 23:45
Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Gündüz saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.


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Engelli, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli - Son Dakika
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