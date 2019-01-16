Konya'nın 12 İlçesinde Eğitime Ara Verildi
38 dakika önce
Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Konya
'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir
, Ereğli
, Taşkent
, Ahırlı
, Yalıhüyük
, Doğanhisar
, Derbent
, Hadim
, Güneysınır
, Karapınar
ve Emirgazi
ilçeleri ile Halkapınar
ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.
Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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