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Konya'nın 15 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika

Konya'nın 15 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

10.02.2022 23:49
Konya'nın 15 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

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Güneysınır, Emirgazi, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın 15 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika


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