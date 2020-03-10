Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

Konya'nın Ereğili ve Halkapınar ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

Konya'nın Ereğili ve Halkapınar ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İki ilçede de gece saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli ve Halkapınar Hıfzıssıhha Kurulunca eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Halkapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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