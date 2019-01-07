Konya'nın 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Konya'da etkili olan kar yağışının ardından 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Konya
'da etkili olan kar yağışının ardından 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler beyaza büründü. Etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir
, Hadim
ve Seydişehir
ilçelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime Salı günü de ara verildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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