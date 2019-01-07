Son Dakika Haberleri: Konya'nın 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Konya'nın 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Konya'da etkili olan kar yağışının ardından 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Konya'da etkili olan kar yağışının ardından 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler beyaza büründü. Etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir, Hadim ve Seydişehir ilçelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime Salı günü de ara verildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Konya, Güncel
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