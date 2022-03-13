Konya'nın 5 ilçesinde buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika
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Konya'nın 5 ilçesinde buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

13.03.2022 23:10
Konya'nın 5 ilçesinde buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

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Hisarcık, Konya, Hadim, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın 5 ilçesinde buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın 5 ilçesinde buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika
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