Konya'nın 5 ilçesinde buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurullarınca, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.