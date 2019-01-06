Son Dakika Haberleri: Konya'nın 5 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Konya'nın 5 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

31 dakika önce

Konya'nın 5 ilçesinde eğitime kar tatiliKONYA - Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Konya'nın 5 ilçesinde eğitime kar tatili

KONYA - Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:53 Kaynak: İHA

Yalıhüyük, Hüyük, Beyşehir, Konya, Güncel
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