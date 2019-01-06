Konya'nın 5 İlçesinde Eğitime Kar Tatili
31 dakika önce
Konya'nın 5 ilçesinde eğitime kar tatiliKONYA - Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Konya
'nın 5 ilçesinde eğitime kar tatili
KONYA - Konya'nın Beyşehir
, Hüyük
, Yalıhüyük
, Ahırlı
ve Seydişehir
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:53 Kaynak: İHA
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