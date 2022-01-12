Konya'nın 9 ilçesinde kar nedeniyle bugün uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca Seydişehir, Taşkent, Hadim, Hüyük, Ahırlı, Akören, Bozkır ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

Ayrıca merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent ve Başarakavak Mahallesi ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerinde de yüz yüze eğitime bugün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiği bildirilmişti.