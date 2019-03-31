Konya'nın Ahırlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsa...

Konya
'nın Ahırlı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsa Akgül
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Akgül bin 317, İYİ Parti
adayı Ceylan Arslan
669, BBP
adayı Mustafa Öncü
558 oy aldı.
Akgül'ün öz geçmişi -
1975 yılında Akkise
'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akkise'de tamamladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü'nden, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Akgül, Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.
1996 yılında özel sektörde haritacı olarak çalıştı. 1997 yılında memur olarak Meram Belediyesi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde göreve başladı. Akgül, 2012 yılında Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vekaleten atandı.
2014'te AK Parti'den Ahırlı Belediye Başkanı seçildi ve halen görevde.