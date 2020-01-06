Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli, System.String[]

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bugün öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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