Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde 2 araçta yapılan aramada, 13 bin 776 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir sürücü "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışınca, polis ekipleri havaya ve lastiklerine ateş ettiği aracı durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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