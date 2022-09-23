Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

23.09.2022 12:02
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 13 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 13 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akşehir çevre yolundaki rutin yol uygulamasında şüphe üzerine 2 aracı durdurmaya çalıştı.

Bir sürücü "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışınca, polis ekipleri havaya ve lastiklerine ateş ettiği aracı durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde 2 araçta yapılan aramada, 13 bin 776 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçlarda bulunan E.G, Ç.G, G.I, C.G, C.I. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, Ç.G, G.I, C.G. tutuklandı, C.I. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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