Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Akşehir, Engili, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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