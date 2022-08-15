Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

15.08.2022 16:37
Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

?Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.

? Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.

Durmuş Kaygın (78) idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Engili Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Akşehir, Engili, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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