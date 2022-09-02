Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda durdurulan otomobildeki Jiyan Önder A. (23), Kazım T. (25) ve Sadri Berkin K. (23) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında döşemelerin altına gizlenmiş 1 kilo 140 gram kokain ve iki parça halinde 6 gram esrar ile Türk lirası ve yabancı para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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