Konya'da arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, çiftçi Ali Küçükkaragöz'ün arazi anlaşmazlığı nedeniyle pompalı tüfekle mübaşir İbrahim Çık'ı (56) öldürdüğü olayda kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak ağır yaralanan Emrah Coşkun (34) da kurtarılamadı. Diğer yaralı Ayşe G. ile tüfekle intihar girişiminde bulunan Küçükkaragöz'ün tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Küçükkaragöz, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan, Akşehir Adliyesi'nde mübaşir İbrahim Çık'ın bahçesine giderek tartıştı ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Vurulan Çık, ağır yaralandı. Bu sırada Küçükkaragöz'e engel olmaya çalışan Ayşe G. ile Emrah Coşkun da isabet eden saçmalarla yaralandı. Küçükkaragöz, daha sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan İbrahim Çık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Ayşe G. ve Emrah Coşkun ile Küçükkaragöz, daha sonra Konya merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Emrah Coşkun da kurtarılamadı. Kavgayla ilgili ölü sayısı, 2'ye yükseldi. Diğer yaralı Ayşe G. ile aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan Ali Küçükkaragöz'ün tedavisi ise sürüyor.