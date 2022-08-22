Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

22.08.2022 14:50
Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Doğrugöz Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan Emrah Coşkun (34), sevk edildiği Konya'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğrugöz Mahallesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, İbrahim Çık (56), Ayşe G. (43), Emrah Coşkun (34) ve Ali K. (56) silahla yaralanmıştı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık, hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Doğrugöz, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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